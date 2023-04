Frauen-Bundesliga: Köln-Fans sorgen für Rekordkulisse - doch der FC verliert trotzdem

38.365 Fans haben bei einer stimmungsvollen Fußball-Party in Köln für einen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gesorgt. Beim 0:2 (0:1) zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt wurde am Sonntag im RheinEnergie-Stadion die erst sechs Monate alte Liga-Bestmarke pulverisiert.