Nachholspiele in Essen und Frankfurt terminiert

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die beiden jüngst abgesagten Spiele der Frauen-Bundesliga neu angesetzt. Die Partie zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen wird demnach am 15. April ausgetragen. Die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim findet am 30. April (beide 13.00 Uhr/MagentaSport) statt.