Schüller will die Schale: "Lassen wir uns nicht mehr nehmen"

Fußball-Nationalstürmerin Lea Schüller vom FC Bayern glaubt nach den „Big Points“ im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim an den Triumph im engen Meister-Rennen. „Ich glaube, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen“, sagte die Matchwinnerin nach dem 1:0 (1:0)-Heimerfolg der Tabellenführerinnen am Freitagabend gegen den Bundesliga-Vierten.

Das enge Spiel habe sie zwar "die letzten fünf Minuten schon zittern" lassen, dennoch habe am Ende das bessere Team gewonnen: "Und das ist das, was zählt." Trainer Alexander Straus bemängelte zwar die fehlende Effizienz, stellte angesichts der anhaltenden Personalprobleme aber fest: "Die Erleichterung über den Sieg ist natürlich groß. Ich bin stolz darauf, was das Team geleistet hat."