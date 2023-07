Hoffenheim holt belgische Nationalspielerin Janssens

Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich mit der belgischen Fußball-Nationalspielerin Jill Janssens. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin kommt vom OH Leuven in den Kraichgau und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie die TSG am Montag mitteilte. Bereits mit 17 Jahren hatte Janssens ihr Länderspieldebüt gefeiert und kam bislang auf 16 Einsätze für Belgien.