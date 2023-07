ManCity schlägt bei Wolfsburg zu

"Mit Blick auf die wirtschaftliche Komponente eines Transfers und unter Berücksichtigung der entscheidenden Tatsache, sie nicht an einen Champions-League-Konkurrenten 2023/2024 zu verlieren, halten wir die getroffene Lösung für die bestmögliche", erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.

Für die ehemalige Arsenal-Spielerin ist es das zweite Engagement in England. „Ich habe immer gedacht, dass die Women‘s Super League sehr wettbewerbsfähig ist. Wieder in England zu spielen, ist wie ein Traum - ich habe das Gefühl, dass ich mich als Spielerin während meiner Zeit in Deutschland sehr entwickelt habe“, sagte Roord, die bei ManCity einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat.