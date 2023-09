Frauen-Bundesliga: Generalprobe geglückt! FC Bayern Frauen schlagen Manchester United mit 3:2

Die FC Bayern Frauen haben ihr letztes Spiel vor Beginn der neuen Saison gewonnen. Auf dem Adi Dassler Sportplatz in Herzogenaurach schlug das Team von FCB-Cheftrainer Alexander Straus die Frauen von Manchester United mit 3:2.

Für Sommerneuzugang Magdalena Eriksson war es nicht nur das erste Spiel im Trikot des FC Bayern , gleichzeitig stand die 29 Jahre alte Schwedin sogar in der Startelf. Auch Lina Magull, Giulia Gwinn, Katharina Naschenweng, Jovana Damnjanović, Sydney Lohmann und Georgia Stanway starteten im Vergleich zum vorherigen Testspiel gegen Fortuna Sittard von Beginn an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

United geht früh in Führung

In einem von Beginn an ausgeglichenem Spiel hatten die Frauen des FC Bayern bereits nach fünf Minuten die erste Chance. Nach dem Nationalspielerin Sydney Lohmann den Ball erobern konnte, flankte Giulia Gwinn von links vor das Tor der Engländerin, allerdings verpasste Lina Magull per Kopf.