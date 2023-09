Frauen-Bundesliga: Wolfsburg setzt erstes Ausrufezeichen

Souveräner Auftaktsieg! Der VfL Wolfsburg hat zum Start in die neue Frauen-Bundesliga-Saison vor heimischer Kulisse gegen Bayer Leverkusen mit 3:0 (2:0) gewonnen. Lena Oberdorf (15.), Lena Lattwein (21.) und Sveindis Jonsdottir (48.) besorgten die Treffer für die Wölfinnen. Damit bestraft der VfL den Patzer des FC Bayern , der am Freitag beim Eröffungsspiel gegen den SC Freiburg nicht über ein Remis hinauskam.

„Es war ein souveräner und sehr verdienter Sieg“, freute sich VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach dem Spiel bei SPORT1 . Er fügte hinzu: „Wir haben hohe Ziele in dieser Saison und dafür eine sehr gute Mannschaft.“ Alexandra Popp bilanzierte nach Abpfiff: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit dem Auftaktsieg.“

Die Gastgeberinnen starteten stark in die Partie und spielten sich direkt in der Anfangsphase gute Möglichkeiten zur Führung heraus. Mittelfeldspielerin Oberdorf schaltete sich früh mit in die Offensivbemühungen ihres Teams ein. Dies zahlte sich bereits nach 15 Minuten aus, als die deutsche Nationalspielerin das 1:0 erzielte.