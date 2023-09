Trotz WM-Debakel: DFB sieht "große Chancen" für Frauen-BL

Dank mehr TV-Reichweite und vielen Highlight-Spielen in großen Stadien erwartet die Frauen-Bundesliga trotz das WM-Debakels der deutschen Fußballerinnen eine erfolgreiche Saison. "Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Spur bleiben, trotz des frühen WM-Aus", sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch in der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz: "Die Fans haben uns nach der WM gut zugesprochen. Sie werden zurückkommen, auch in der Frauen-Bundesliga."