Frauen-Bundesliga: Darum steht der FC Bayern schon unter Druck

Wenn die letzten Jahre der Frauen-Bundesliga eines gezeigt haben, dann die Tatsache, dass jeder Ausrutscher für die Spitzenteams entscheidend sein kann. So auch in der vergangenen Saison, als der VfL Wolfsburg nur dreimal verlor, im Titelrennen gegen den FC Bayern aber dadurch schon der Kürzeren zog.

Umso bitterer ist es für die Münchner, dass sie direkt am 1. Spieltag einen Punktverlust hinnehmen mussten und dadurch im Meisterkampf bereits leicht unter Druck stehen. Beim Auftaktspiel in Freiburg (2:2) waren die Bayern eigentlich klar überlegen, erzielten dann auch in der 90. Minute den vielumjubelten Treffer zum 2:1 durch die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng.