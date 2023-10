Wölfinnen klettern an die Tabellenspitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre weiße Weste der noch jungen Bundesligasaison gewahrt und sich mindestens bis Montagabend an die Tabellenspitze geschossen. Ohne Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp in der Startelf setzten sich die Serien-Pokalsiegerinnen gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 (1:0) durch und zogen damit an der TSG Hoffenheim vorbei. Die Kraichgauerinnen können Rang eins jedoch zum Abschluss des 3. Spieltags gegen Bayer Leverkusen zurückerobern.