Bundesliga: Bayer-Frauen beenden Sieglosserie

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben ihre Sieglosserie in der Bundesliga beendet und Kontakt zu den Europapokalplätzen aufgenommen.

Die isländische Nationalspielerin Karolina Vilhjalmsdottir erzielte schon in der vierten Minute das Führungstor für die Gastgeberinnen, die am Montag noch 0:3 beim deutschen Meister Bayern München verloren hatten. Zuvor hatte es drei Remis in Folge gegeben.