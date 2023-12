Der deutsche Fußball-Meister Bayern München muss in den nächsten Wochen auf die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson verzichten. Die 30-Jährige zog sich im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (1:1) einen Bruch im linken Mittelfuß zu. Eriksson, die in den letzten drei Partien drei Tore für die Münchnerinnen erzielt hatte, wurde bereits am Freitagmorgen operiert. Laut Klub wird die Innenverteidigerin „mehrere Wochen“ ausfallen.