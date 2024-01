"Das geht nur mit Platz eins": Stroots Ansage im Titelkampf

Trainer Tommy Stroot vom Spitzenreiter VfL Wolfsburg geht den Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga mit einer klaren Zielsetzung an. "Wir wollen uns möglichst direkt für die Champions League qualifizieren. Wir wollen so schnell wie möglich unsere Pünktchen einfahren, um ganz sicher planen zu können", sagte der 35-Jährige in einer Medienrunde am Freitag: "Das geht eben nur mit Platz eins."