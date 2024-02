RB-Frauen landen Befreiungsschlag gegen Köln

Vanessa Fudalla (8.) und Marlene Müller (75.) trafen für die Gastgeberinnen, Martyna Wiankowska (90.+1) erzielte in der Schlussphase per Foulelfmeter den Anschlusstreffer für den seit Anfang November sieglosen FC. Die Leipzigerinnen (9 Punkte) schoben sich bis auf einen Zähler an die Kölnerinnen heran und zumindest vorerst aus der Abstiegszone.