Frauen-Bundesliga: Sorge um künftigen Bayern-Star Oberdorf

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit einem Kantersieg zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Der Vizemeister setzte sich beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg standesgemäß mit 9:1 (4:1) durch und schob sich mit 35 Punkten an Tabellenführer Bayern München vorbei. Die Titelverteidiger erwartet am Sonntag die SGS Essen.