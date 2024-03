Frauen-Gipfel: Wissenswertes zum Duell Wolfsburg gegen München

Gelingt Spitzenreiter Bayern München der wohl vorentscheidende Schritt auf der Mission Titelverteidigung? Oder kann der VfL Wolfsburg das Rennen um die Meisterschaft noch einmal spannend machen? Vor dem Gipfeltreffen am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN, MagentaSport) in der VW-Arena hat der SID Wissenswertes zum Topspiel der Frauen-Bundesliga zusammengestellt.

VORMACHTSTELLUNG: Seit der ersten Wolfsburger Meisterschaft im Jahr 2013 haben nur noch diese beiden Vereine den Titel gewonnen. Siebenmal triumphierte der VfL, die Bayern machten seither viermal das Rennen. In München arbeitet man fieberhaft an einer "Wachablösung" (Vereinspräsident Herbert Hainer) bei den Frauen - dafür hätte der erste Sieg in Wolfsburg seit 15 Jahren Signalwirkung.