Frohms findet Equal Pay im Fußball "utopisch"

Nationaltorhüterin Merle Frohms kann sich Equal Pay im Profifußball der Frauen und Männer nicht vorstellen. „Utopisch“ bezeichnete die 29-Jährige vom VfL Wolfsburg im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe die Idee von gleichen Gehältern in diesen Bereichen. Grundsätzlich bezweifelte Frohms aber auch, dass die Männer-Dimensionen erstrebenswert seien.

"Wir bringen ganz viele Dinge mit, die im Männerfußball oft als fehlend bemängelt werden: was Fannähe angeht, was Vorbilder angeht", erklärte die Vize-Europameisterin: "Ich glaube nicht, dass der Frauenfußball gut beraten ist, allem nachzustreben, was der Männerfußball erreicht hat."