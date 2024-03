Köln verpflichtet Ex-Torschützenkönigin Billa

In insgesamt 206 TSG-Einsätzen erzielte Billa 98 Tore, in der Saison 2020/21 war sie mit 23 Treffern beste Torjägerin der Bundesliga. "Ich bin in Hoffenheim mittlerweile in meiner neunten Saison und hatte Bock, etwas Neues zu machen", sagte Österreichs zweimalige Fußballerin des Jahres (2019 und 2021). Der FC habe "ein großes Potenzial und ich möchte bei der Weiterentwicklung in den kommenden Jahren mithelfen."