Münchner Meisterinnen bleiben hungrig: "Da geht noch mehr"

Eine Saison ohne Niederlage, doch ganz zufrieden waren die Münchner Meisterinnen nicht. „Ich denke ein bisschen mehr geht da noch“, sagte Bayerns Linda Dallmann nach dem 4:1 am letzten Bundesligaspieltag in Hoffenheim bei MagentaSport . „Gerade in den anderen zwei Wettbewerben hatten wir schon noch mehr Potenzial“, fügte sie hinzu.

Im Pokal hatte der FC Bayern im Finale in Köln gegen den VfL Wolfsburg 0:2 verloren, in der Champions League war überraschend bereits in der Gruppenphase Schluss. Nur in der Liga lief es beinahe makellos. Nach 22 Spielen mit 19 Siegen und drei Unentschieden lagen die Bayern deutlich vor Wolfsburg und verteidigten ihren Titel erfolgreich.