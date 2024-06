"Herzenswunsch": Bayern-Leihe bleibt in Leverkusen!

Der FC Bayern lässt die Topscorerin aus Island für ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen reifen. Für diese geht damit ein „Herzenswunsch“ in Erfüllung.

Bundesligist Bayer Leverkusen kann weiter auf Topscorerin Karolina Vilhjalmsdottir setzen. Die isländische Nationalspielerin hat ihren Vertrag beim Meister FC Bayern vorzeitig bis 2026 um ein Jahr verlängert, bleibt aber weiter auf Leihbasis auch in der kommenden Saison in Leverkusen.

Vilhjalmsdottir erzielte in der vergangenen Spielzeit fünf Treffer und sieben Vorlagen, damit war sie mit Stürmerin Nikola Karczewska die beste Scorerin beim Werksklub.

FC-Bayern-Leihgabe: „Herzenswunschzu bleiben“

„Karolina war in der zurückliegenden Saison auf Anhieb ein extrem belebendes Element und hat unser Offensivspiel verstärkt“, sagt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen. „Auch menschlich hat sie sich bestens in die Mannschaft eingefügt und uns ganz klar signalisiert, dass sie sich hier in Leverkusen sehr wohl fühlt.“