Frauen: Popp und Co. in Torlaune

Der VfL Wolfsburg zieht in der Frauen-Bundesliga zumindest vorübergehend am FC Bayern vorbei.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kommen nach ihrem Kantersieg im Europapokal auch in der Bundesliga besser in Fahrt. Das Team der Nationalmannnschaftskapitänin Alexandra Popp bezwang den 1. FC Köln am Sonntagabend 5:1 (2:1) und zog mit sieben Punkten aus drei Spielen am FC Bayern München (6) vorbei, der ein Spiel weniger absolviert hat. Popp erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 (27.).