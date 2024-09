Kehrtwende in Wolfsburg: Stroot verlängert Vertrag

DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg kann doch länger als erwartet auf seinen Erfolgstrainer Tommy Stroot setzten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 35-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Frauen-Bundesligisten bis 2027. Im Mai hatte Stroot verkündet, nach der Saison 2024/25 eine neue Herausforderung suchen zu wollen.

"In vertrauensvollen Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich große Wertschätzung für meine Arbeit erfahren", sagte Stroot und erklärte: "So ist in den vergangenen Wochen bei mir der Entschluss gereift, dass mein Weg beim VfL noch nicht zu Ende ist und dass ich für eine neue Herausforderung keinen neuen Verein brauche."