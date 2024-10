"Macht einfach Spaß": Eintracht-Frauen grüßen von ganz oben

Das Spiel war beim Stand von 3:0 in der 90. Minute längst entschieden, als sich Remina Chiba dazu entschloss, die Torausbeute mal eben noch schnell zu verdoppeln. Mit ihrem fabelhaften Hattrick innerhalb von weniger als vier Minuten (90., 90.+2, 90.+4) verpasste die Stürmerin von Eintracht Frankfurt dem Triumph über den SC Freiburg am Montagabend eine ganz besondere Note. Ein 6:0-Sieg als Statement. Nach sechs Spieltagen stehen die Adlerträgerinnen auf Platz eins der Fußball-Bundesliga .

"Ich freue mich über die drei Tore, innerhalb so einer kurzen Zeit habe ich noch nie einen Dreierpack erzielt", sagte die Frau des Abends, die erst in der 78. Minute eingewechselt worden war. Die 25-jährige Japanerin spielt seit dem vergangenen Winter für die SGE.

Eintracht Frankfurt: Laura Freigang mit 100. Pflichtspieltor

Doppelt erfolgreich im Stadion am Brentanobad war Nationalstürmerin Laura Freigang, ihr Führungstreffer zum 1:0 (35.) war gleichbedeutend mit ihrem 100. Pflichtspieltor für die SGE. „Dass wir nun an der Tabellenspitze stehen, ist ein Zeugnis der letzten Wochen, in denen wir einfach gut Fußball gespielt haben und verdient Spiele gewonnen haben“, sagte die 26-Jährige, die in Minute 53 erhöht hatte, bevor Barbara Dunst für das 3:0 sorgte (75.).