Frauen-Bundesliga: Spitzenreiter Frankfurt patzt

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Bundesliga um die Tabellenführung bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis kassierte gegen Werder Bremen am 7. Spieltag ein enttäuschendes 0:1 (0:0). Mit 16 Punkten liegt die SGE nur einen Zähler vor dem Meister FC Bayern, der am Sonntag (18.30 Uhr/MagentaSport und DAZN) im Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen antritt.