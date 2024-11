"Ehrensache": Bayern-Stars rufen zur Stammzellspende auf

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München rücken bei ihrem nächsten Heimspiel den Kampf gegen Blutkrebs in den Fokus. In Kooperation mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) soll im Zuge der Partie gegen Carl Zeiss Jena am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport und DAZN) auf die Relevanz von Stammzellspenden aufmerksam gemacht werden.