Frankfurter Herbstmeisterinnen: "Etwas ganz Besonderes"

Denn so schön das mit Platz eins in der Frauen-Bundesliga nach elf von 22 Spieltagen ist: Ein Ausrutscher beim Tabellenvorletzten aus Thüringen und die SGE könnte am kommenden Wochenende auf Rang vier abrutschen. Denn die Liga ist eng, Frankfurt führt nur dank der besseren Tordifferenz vor Meister Bayern München und Bayer Leverkusen das Klassement an, Pokalsieger VfL Wolfsburg liegt nur einen Zähler zurück.