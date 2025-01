Leihe: Münchnerin Kerr bis Saisonende in Liverpool

In der laufenden Saison blieb der schottischen Nationalspielerin in München meist nur die Reservistenrolle.

Kerr steht seit Sommer 2023 beim FC Bayern unter Vertrag und kam in dieser Zeit auf 28 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Saison stand sie beim Bundesligazweiten in zehn Pflichtspielen auf dem Platz, aber nur zwei Mal von Beginn an.