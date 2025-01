Bayer gibt Verlängerung bekannt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann auch in Zukunft auf Innenverteidigerin Lilla Turanyi bauen. Wie der Verein am Montag mitteilte, verlängerte die ungarische Nationalspielerin ihren Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Die 26-Jährige spielt seit 2020 in Leverkusen, absolvierte in der laufenden Saison alle zwölf bisherigen Spiele für den Tabellenzwölften und erzielte ein Tor. Insgesamt stand Turanyi bislang in 98 Pflichtspielen für die Werkself auf dem Platz.