Nationalspielerin Minge verlängert in Wolfsburg

Die 15-malige Nationalspielerin, die in Paris die Olympia-Bronzemedaille gewann, habe mit ihren „konstant starken Leistungen“ einen „großen Anteil an der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft in dieser Saison“, sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann: „Wir sind überzeugt davon, dass Jani alles mitbringt, um in Zukunft eine führende Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen zu können.“