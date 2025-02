Stroot: Kracher gegen Frankfurt "kein Do-or-die-Spiel"

Trainer Tommy Stroot vom VfL Wolfsburg sieht das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt für seine Fußballerinnen nicht als "Do-or-die-Spiel". Es gehe für den Vizemeister "erst einmal darum, schnellstmöglich Platz drei zu sichern. Uns für die Champions League zu qualifizieren, das ist der klare Auftrag", sagte Stroot vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenführer am Sonntag (16.45 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) in der VW-Arena.

Nach dem Ende der Pokal-Siegesserie nach 52 Spielen am Mittwoch (0:1 in Hoffenheim) und der Nullnummer zuvor beim 1. FC Köln bemängelte Stroot aber: "Das ist weit weg von dem, wie wir sein wollen." Gerade in der Schlussphase fehle dem Team um Alexandra Popp momentan in engen Spielen die nötige "Klarheit unter Stress".