Kurios! VfL-Neuzugang wieder weg

SID 17.09.2025 • 10:08 Uhr Die Australierin Sharn Freier kehrt auf Leihbasis in ihre Heimat zurück. Im kommenden Sommer soll die Situation neu bewertet werden.

Offensivspielerin Sharn Freier verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bereits wieder und kehrt auf Leihbasis in ihre Heimat Australien zurück.

Der Wechsel zu Brisbane Roar, wo die zehnmalige australische Nationalspielerin bereits von 2022 bis 2025 gespielt hatte, erfolge aus „privaten Gründen“, teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. Erst im Sommer hatte sich die 24-Jährige dem VfL angeschlossen.