FC Bayern: Oberdorf mit Knieverletzung ausgewechselt

Große Sorgen um Lena Oberdorf! Die Fußball-Nationalspielerin ist während der Bundesligapartie des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden.
Große Sorge um Bayern-Star
Lena Oberdorf verletzt sich erneut am Knie. Nach ihrem Kreuzbandriss 2024 muss die Nationalspielerin im Bundesligaspiel gegen Köln den Platz verlassen.
Die Kölnerin Adriana Achcińska traf Oberdorf in der 20. Minute bei einem Zweikampf unglücklich am rechten Bein.
Dasselbe Knie wie bei ihrem Kreuzbandriss
Am Knie bandagiert und von Betreuern gestützt, verließ Oberdorf sichtlich unter Schmerzen den Platz.
Oberdorf hatte nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2024 rund ein Jahr an ihrem Comeback gearbeitet. Auch damals war das rechte Knie betroffen gewesen.