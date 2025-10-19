Newsticker
FC Bayern: Oberdorf mit Knieverletzung ausgewechselt

Große Sorge um Bayern-Star

Lena Oberdorf verletzt sich erneut am Knie. Nach ihrem Kreuzbandriss 2024 muss die Nationalspielerin im Bundesligaspiel gegen Köln den Platz verlassen.
SID
Große Sorgen um Lena Oberdorf! Die Fußball-Nationalspielerin ist während der Bundesligapartie des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden.

Die Kölnerin Adriana Achcińska traf Oberdorf in der 20. Minute bei einem Zweikampf unglücklich am rechten Bein.

Dasselbe Knie wie bei ihrem Kreuzbandriss

Am Knie bandagiert und von Betreuern gestützt, verließ Oberdorf sichtlich unter Schmerzen den Platz.

Oberdorf hatte nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2024 rund ein Jahr an ihrem Comeback gearbeitet. Auch damals war das rechte Knie betroffen gewesen.

