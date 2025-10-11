Newsticker
Frauen-Bundesliga: Derby nach Flutlicht-Ausfall neu angesetzt

Derby nach Flutlicht-Panne neu angesetzt

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen beginnt damit wieder bei 0:0. Die Neuansetzung zieht Kritik nach sich.
In Köln fiel das Flutlicht teilweise aus
© IMAGO/SID/Jan Huebner
SID
Zweiter Versuch am selben Ort: Das abgebrochene Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga findet am 16. Oktober statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit. Als Spielort hat das Sportgericht erneut das Franz-Kremer-Stadion in Köln bestimmt. Anpfiff am kommenden Donnerstag ist 18 Uhr.

Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer Leverkusen, reagierte am Samstagmittag mit Unmut auf den Termin. „Weder der FC noch wir können die kurzfristige Ansetzung nachvollziehen“, kritisierte der 59-Jährige: „Zwischen den beiden wichtigen Spielen in Hoffenheim und gegen Wolfsburg ist dieser Termin nicht im Sinne einer vernünftigen Trainingssteuerung und erhöht das Verletzungsrisiko unserer Spielerinnen. Wir nehmen dieses Urteil mal wieder zähneknirschend hin.“

Das ursprüngliche Aufeinandertreffen beider Teams musste beim Stand von 1:0 erst unter- und schließlich abgebrochen werden. Der Defekt zweier Flutlichtmasten in der 36. Minute hatte keine ausreichende Beleuchtung des Platzes zur Folge. Die Kölner hatten im Anschluss einen Materialfehler als Ursache der streikenden Technik ausgemacht. Alle vier Flutlichtmasten seien inzwischen „wieder voll funktionsfähig“.

