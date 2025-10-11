Frauen-Bundesliga: Derby nach Flutlicht-Ausfall neu angesetzt

SID 11.10.2025 • 13:15 Uhr Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen beginnt damit wieder bei 0:0. Die Neuansetzung zieht Kritik nach sich.

Zweiter Versuch am selben Ort: Das abgebrochene Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga findet am 16. Oktober statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit. Als Spielort hat das Sportgericht erneut das Franz-Kremer-Stadion in Köln bestimmt. Anpfiff am kommenden Donnerstag ist 18 Uhr.

Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer Leverkusen, reagierte am Samstagmittag mit Unmut auf den Termin. „Weder der FC noch wir können die kurzfristige Ansetzung nachvollziehen“, kritisierte der 59-Jährige: „Zwischen den beiden wichtigen Spielen in Hoffenheim und gegen Wolfsburg ist dieser Termin nicht im Sinne einer vernünftigen Trainingssteuerung und erhöht das Verletzungsrisiko unserer Spielerinnen. Wir nehmen dieses Urteil mal wieder zähneknirschend hin.“