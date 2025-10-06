Hoffenheim nutzt HSV-Patzer eiskalt aus

Newsticker
Beim Aufsteiger in Hamburg wahren die offensivfreudigen TSG-Frauen den Anschluss an die Tabellenspitze.
Die TSG Hoffenheim ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. In Jena setzt sich die TSG dank der Doppelpacks von Selina Cerci und Melissa Kössler souverän durch.
SID
Beim Aufsteiger in Hamburg wahren die offensivfreudigen TSG-Frauen den Anschluss an die Tabellenspitze.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bleiben dem Spitzenduo in der Bundesliga auf den Fersen. Beim Aufsteiger Hamburger SV gewann das Team von Trainer Theodoros Dedes 4:1 (2:0) und liegt mit drei Punkten Rückstand hinter dem VfL Wolfsburg und Bayern München (beide 13). Der HSV (5) ist Neunter.

Nach einem schweren Patzer von Hamburgs Torhüterin Inga Schuldt im Spielaufbau brachte Melissa Kössler (19.) die TSG in Führung. Valesca Ampoorter (27.) legte nach einer Ecke nach, Schuldt (41.) verhinderte mit einer starken Reaktion einen höheren Rückstand kurz vor der Pause.

Jamilla Rankin (58.) und erneut Kössler (90.) erhöhten nach dem Seitenwechsel, Melanie Brunnthaler (86.) köpfte den Ehrentreffer für den HSV.

