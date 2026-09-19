Bayern-Frauen schießen sich für Champions League warm

Die Meisterinnen holen sich die Tabellenführung, Köln bleibt vom Verletzungspech verfolgt.

Die Fußballerinnen von Bayern München sind an die Bundesliga-Tabellenspitze gestürmt. Der Doublegewinner nutzte mit einem 5:2 (3:1) gegen den 1. FC Köln den Patzer des VfL Wolfsburg und übernahm mit 15 Punkten die Führung vor Eintracht Frankfurt (13) und dem Vizemeister (12).

Bei der erfolgreichen Generalprobe für den Champions-League-Start gegen Manchester City am Dienstag (18.45 Uhr/Disney+) bauten die phasenweise schludrigen Münchnerinnen ihre Rekordserie auf 47 Ligaspiele ohne Niederlage aus.

Bayern-Frauen fertigen Köln deutlich ab

Jovana Damnjanovic (4.), Edna Imade per Doppelpack (9./15.), Alara Sehitler (65., Foulelfmeter) und Sarah Zadrazil (68.) trafen für die kräftig durchrotierten Gastgeberinnen, unter anderem wurden DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Klara Bühl geschont. Carolin Elsen (45.+2) und Beke Sterner (57.) verkürzten für die verletzungsgeplagten FC-Frauen, denen nach Blessuren bei Sandra Jessen und Marina Hegering die nächsten Ausfälle drohen. Nach zuvor drei Zu-Null-Siegen in Serie liegt Köln mit neun Zählern vorerst weiter auf Rang vier.

Die Wolfsburgerinnen hatten am Freitagabend mit 1:2 bei der zuvor noch punktlosen TSG Hoffenheim verloren. Die SGE siegte parallel nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 beim Aufsteiger FSV Mainz 05.