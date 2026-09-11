Werder-Frauen gewinnen Derby

Werder Bremen siegt im Nordderby gegen den HSV. Neuzugang Isabella Jaron avanciert zur Matchwinnerin.

Werder Bremen hat das Nordderby der Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV knapp gewonnen.

Vor 26.815 Fans im Weserstadion setzte sich das Team von Cheftrainerin Fritzy Kromp mit 1:0 (0:0) durch.

Werders Wiktoria Zieniewicz und Camilla Linberg im Duell Werders Wiktoria Zieniewicz und Camilla Linberg im Duell © picture alliance / foto2press/SID/Oliver Baumgart

Werder festigt Spitzenrang im Derby

Mit neun Punkten aus vier Spielen festigte Werder seinen Platz in der Spitzengruppe.

Neuzugang Isabella Jaron (49.) traf für die Bremerinnen fünf Tage nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der HSV muss dagegen weiter sowohl auf den ersten Saisonsieg als auch auf den ersten Derby-Erfolg gegen Werder warten.