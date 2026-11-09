Das Montagsspiel der Frauen-Bundesliga ist auch in dieser Saison bei SPORT1 zuhause! Beste Fußball-Unterhaltung live im Free-TV und im Livestream - alle Infos gibt es hier.

Die Frauen-Bundesliga geht in ihren fünften Spieltag der neuen Saison. Das Montagsspiel gibt es wie immer live bei SPORT1! Auch in dieser Saison gibt es die Partie zu Wochenbeginn frei empfangbar im Free-TV und natürlich auch kostenlos im Livestream.

An diesem Montag empfängt der 1. FC Köln die Spielerinnen von RB Leipzig zum tabellarischen Mittelfeldduell. SPORT1 zeigt die Partie um 18 Uhr im Free-TV und im kostenlosen Stream.

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Der 1. FC Köln hat in den ersten acht Spielen 12 Punkte geholt und steht damit im gesicherten Mittelfeld. Leipzig hat zwei Zähler weniger auf dem Konto.

Bis kurz vor Weihnachten wird die Hinrunde ausgespielt (18. bis 21. Dezember). Ab dem 15. Januar geht es nach der Winterpause weiter. Das Saisonfinale ist für den 23. Mai angesetzt, wenn alle Teams gleichzeitig im Einsatz sind.