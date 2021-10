FC Bayern: Lea Schüller trifft doppelt für die Frauen gegen Häcken

Mit nun vier Punkten haben die Bayern, die in der Bundesliga mit fünf Siegen und 24:1 Toren gestartet sind, eine ordentliche Ausgangslage in Gruppe D, in der mit Rekordsieger Olympique Lyon ein absolutes Topteam vertreten ist. Die Französinnen sind zugleich der nächste Königsklassen-Gegner der Bayern (10. November).