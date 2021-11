Coup gegen Lyon gibt "stolzen" Bayern-Frauen Rückenwind

Als Tabellenzweiter der Gruppe D hinter Lyon (9) haben die Bayern nun mit sieben Punkten aus vier Spielen das Weiterkommen in der eigenen Hand. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Weiter geht es am 9. Dezember bei BK Häcken in Göteborg, am 15. Dezember folgt das Heimspiel gegen Benfica Lissabon.