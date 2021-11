Jetzt erst recht: Bayern-Frauen wollen sich gegen Lyon belohnen

Eine Woche zuvor hatten die Münchnerinnen in Lyon 1:2 verloren, am Samstag folgte in der Meisterschaft trotz klarem Chancenplus eine 0:1-Heimniederlage gegen den Rivalen VfL Wolfsburg. Doch Trainer Jens Scheuer sieht sein Team auf dem richtigen Weg: "Wenn wir so weiterspielen und die Intensität so hochhalten, werden wir uns am Ende mit mindestens einem Titel schmücken."