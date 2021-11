Vor Topspiel in Lyon: Bayern-Coach Scheuer träumt vom Titel

Auch, weil die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg nach langer Verletzungspause zurück ist. Scheuer erwartet die Norwegerin von Beginn an. Er selbst kündigte zum Auftakt der Hammerwoche mit den Krachern gegen Lyon (Rückspiel 17.11.) und dem Bundesliga-Gipfel gegen Wolfsburg am Samstag "Jobsharing" an. Marina Hegering und Sydney Lohmann fallen aus, Sarah Zadrazil (Knie) ist fraglich.