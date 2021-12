Frauen-CL: Hoffenheim braucht Wunder gegen Arsenal

Der VfL Wolfsburg hat erst am Donnerstagabend (21.00 Uhr/DAZN) sein „Endspiel“ in Gruppe A gegen den englischen Meister FC Chelsea. Voraussichtlich benötigt der zweimalige Titelträger zum Überwintern in der Champions League einen Sieg mit zwei Toren Differenz. Ausgelost werden Viertel- und Halbfinale am 20. Dezember.