Corona dezimiert Bayern-Frauen weiter vor PSG-Rückspiel

Die Probleme erwischen die Münchnerinnen zur Unzeit. Am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) steht schon der Bundesliga-Gipfel bei Tabellenführer VfL Wolfsburg an. Die Wölfinnen spielen ihr Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/beide DAZN) gegen den FC Arsenal in der Volkswagen Arena (Hinspiel 1:1).