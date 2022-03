Däbritz: Vorfreude auf München-Rückkehr - und ein besonderes Frühstück

Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz von Paris St. Germain fiebert dem Champions-League-Duell gegen ihren Ex-Klub Bayern München entgegen. "Ich freue mich total darauf. Auch weil wir in der Allianz Arena und im Prinzenpark spielen werden. Generell finden fast alle Viertelfinalpartien in den großen Männerstadien statt, das ist einfach wunderbar für den Frauenfußball", sagte die 27-Jährige vor dem Hinspiel in München am 22. März dem Bayern-Vereinsmagazin 51.