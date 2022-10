CL-Start gelungen: Bayern-Frauen mit Rückenwind ins Topspiel

Auf europäischer Bühne trifft München, Viertelfinalist der Vorsaison, in der Gruppe D in der kommenden Woche auf Benfica Lissabon, das zum Auftakt beim Titelaspiranten FC Barcelona 0:9 unter die Räder kam. Wolfsburg startet am Donnerstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gegen SKN St. Pölten in die weniger anspruchsvolle Gruppe B.