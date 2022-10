Champions League, Frauen: Wolfsburg schießt sich für Bayern warm

Top-Torjägerin Ewa Pajor (8./15.), Nationalspielerin Lena Lattwein (56.) und Jill Roord (90.) waren für den Halbfinalisten der Vorsaison erfolgreich, der in der Gruppe B noch auf AS Rom und Slavia Prag trifft. Das Top-Duell gegen den FC Bayern erhält einen großen Rahmen: Bislang wurden über 15.000 Tickets für die Partie in der VW-Arena verkauft.