Nach Niederlage: Bayern-Frauen blicken schon aufs Rückspiel

Im Wohnzimmer von Manuel Neuer und Co. steht bereits am 7. Dezember das Rückspiel an. Trotz der letztendlich verdienten Niederlage konnten die Münchnerinnen auch Positives aus Katalonien mitnehmen. "In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Wir hatten eine gute Kontrolle, waren gut organisiert und haben wenig zugelassen", lobte Trainer Alexander Straus.