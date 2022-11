Wolfsburg-Coach Stroot: Rom-Spiele wie Achtelfinale angehen

Die Fußballerinnen von Meister VfL Wolfsburg gehen die anstehenden Champions-League-Gruppenspiele gegen die AS Rom wie K.o.-Duelle an. „Ich sehe das ein bisschen als Achtelfinale, gerade mit dem Rückspiel direkt danach“, sagte Trainer Tommy Stroot auf der Presserunde vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Wir können den direkten Vergleich für uns entscheiden und nehmen das genau so an.“