0:0 gegen Prag: Wölfinnen verpassen vorzeitigen Gruppensieg

Der deutsche Fußballmeister VfL Wolfsburg hat in der Champions League der Frauen den vorzeitigen Gruppensieg in der Vorrundengruppe B verpasst. In einer einseitigen Partie kam der Bundesliga-Tabellenführer gegen das sieglose Schlusslicht Slavia Prag nicht über ein 0:0 hinaus. Den Sprung in die K.o.-Phase hatten sich die Wölfinnen bereits am vergangenen Spieltag gesichert.