"Großartiger Erfolg": Bayern-Frauen am ersten Etappenziel

Trainer Alexander Straus, erst seit Sommer im Amt, zog bereits ein zufriedenes Fazit: „Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mädels bislang in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben.“ Das Viertel- und Halbfinale der Champions League werden am 10. Februar 2023 ausgelost, die erste K.o-Runde steht Ende März an. Das Endspiel steigt am 3. Juni in Eindhoven.